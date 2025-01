Григор Димитров пропуска турнира в Ротердам

Григор Димитров ще удължи своето възстановяване. Най-добрият български тенисист се оттегли от участие на турнира на твърди кортове в Ротердам от сериите ATP 500. Това съобщиха организаторите на турнира. Хасковлията ще лиши надпреварата в нидерландския град от своето присъствие, тъй като продължава да лекува травмата в адуктора.

Както е известно, Гришо се оттегли от участие по време на полуфиналите в Бризбейн, а след това не доигра и първия си мач на Australian Open. Причината за отказа на 33-годишния българин бе именно същата травма, получена в началото на новата календарна година. Припомняме, че от днес той изпадна от Топ 10 на световната ранглиста вече е №11 с 3110 точки.

