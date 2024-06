Григор Димитров се класира за първи път в кариерата си за четвъртфиналите на Ролан Гарос. Най-добрият български тенисист преодоля световния номер 8 Хуберт Хуркач със 7:6(5), 6:4, 7:6(3) за два часа и 51 минути на корт "Сюзан Ленглен". Хасковлията вече има шест победи в също толкова срещи срещу поляка.

Българинът показа колеблива игра на сервис в началото, като в третия гейм допусна Хуркач да стигне до две точки за пробив, но въпреки това успя да удържи на съпротивата на почти двуметровия тенисист. В последствие Димитров навлезе в ритъм и заедно с поляка си размениха категорично подаванията. При 5:5 проблемите със сервиса на най-добрия български тенисист се завърнаха и той трябваше да обърне гейма от 40:0, с което световният номер 10 успя да се справи. Последва тайбрек, в който Григор загуби първите две точки, но веднага след това се възстанови, направи минипробив при 3-3 и след това затвори сета на 5.

И двамата тенисисти се добраха до шансове да спечелят подаването на другия, в началото на втората част, като Димитров имаше два, а Хуркач един, но все пак пробивът така и не дойде. При 3:3 българинът се възползва от рухването на световния номер 8 и направи първия пробив в мача, при това на нула. Докрая на сета най-добрият български тенисист не даде шанс на поляка да намали изоставането си и така затвори частта с 6:4.

Хуркач очевидно не бе в най-добра физическа и психическа форма по многото гримаси, които той показа, от което Григор се възползва и проби още в третия гейм на третия сет. Въпреки това полякът видя момента слабост в играта на световния номер 10 при 3:2 и успя да върне пробива. При 4:4 най-добрият български тенисист стигна до скрит мач бол, но след това двамата изиграха вероятната точка на турнира, при която двамата си размениха няколко майсторски удара, Димитров направи плонж, но все пак Хуркач надделя в разиграването, а това му даде сили и да затвори гейма си.

