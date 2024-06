Григор Димитров срещу Корда във втория в Куинс Клъб

Американецът Себастиан Корда ще бъде съперникът на Григор Димитров във втория кръг на турнира на тревни кортове в Куинс Клъб, Лондон.

На старта на надпреварата 23-тият в ранглиста Корда победи със 7:5, 7:6 (5) намиращия се с едно място пред него в класацията на АТР Карен Хачанов (Русия). Корда изигра силен мач, като записа 30 печеливши удара, 11 от които директно от сервис, и направи едва пет непредизвикани грешки.

До момента Григор Димитров, който е номер 3 в схемата, и Себастиан Корда са играли два пъти помежду си, като са си разменили по една победа. И двата им двубоя обаче са на твърда настилка. За последно те се срещнаха в началото на настоящия сезон на турнира в зала в Марсилия (Франция, категория АТР 250), като победител излезе българинът – 6:1, 7:6 (5).

На старта в Куинс Клъб Димитров записа изключително убедителен успех с 6:1, 6:2 над французина Адриан Манарино. Припомняме, че българинът е шампион в турнира от сезон 2014, когато на финала победи в драматичен двубой в три сета Фелисиано Лопес (Испания).

Двубоят Димитров – Корда ще се изиграе в сряда или четвъртък.



