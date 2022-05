Григор Димитров загуби само три гейма на старта на Ролан Гарос

Григор Димитров започна повече от убедително участието си на втория за годината турнир от Големия шлем "Ролан Гарос" в Париж. Българинът победи с 6-1, 6-1, 6-1 американеца Маркос Хирон. Срещата продължи 1 час и 34 минути.

Димитров, 18-и в схемата на турнира, имаше една среща срещу 49-ия в световната ранглиста американец и тя е именно в първия кръг на Откритото първенство на Франция миналата година, когато българинът водеше с 2:0 и имаше три мачбола, но бе принуден да се откаже заради контузия в четвъртия сет след 6:2, 6:4, 5:7, 0:3.

Българският тенисист, който записа добри резултати на клей в последните седмици, включително и полуфинал на Мастърса в Монте Карло, доминираше изцяло на Корт 7 и даде едва три гейма на съперника си. Григор загуби само 16 точки на собствен сервис в цялата среща, като отрази единствената възможност за пробив, която се откри пред Гирон. От своя страна Димитров взе подаването на американеца 7 пъти и завърши с 28 печеливши удара срещу 24 непредизвикани грешки.

