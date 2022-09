Грозно поведение на Даниил Медведев на корта в Мец

Даниил Медведев отново се забърка в скандал. Това стана по време на четвъртфиналния му двубой със Стан Вавринка на тенис-турнира в Мец.

Бившият номер 1 в мъжкия тенис влезе в конфронтация с публиката. Медведев хвърли ракетата си няколко пъти и сравни поведението на феновете с това на маймуни. Руснакът имитира животински звуци и демонстративно започна да се почесва под мишниците. Грозното поведение на тенисиста обиколи социалните мрежи. Той

напусна турнира в Мец след като загуби с 4:6, 7:6, 3:6 от Вавринка.





Medvedev proceeds to make fun of the French crowd - by calling them monkeys (?) - after they boo him for throwing his racket…



If there’s one thing you don’t do towards a French crowd, it’s provoke them… pic.twitter.com/ZbrfchbbKF