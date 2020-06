Губернаторът на Ню Йорк заплаши с ново затягане на мерките заради струпвания по баровете

Губернаторът на Ню Йорк заплаши, че ще отмени плановете за поетапно отслабване на мерките от следващата седмица, след като множество от хора се събират пред баровете в Ню Йорк, нарушавайки правилата за социално дистанциране.

Андрю Куомо заяви, че в офиса му са получени над 25 000 оплаквания за нарушения от страна на бизнеса, след като нюйоркчани отново се стекоха по улиците, наслаждавайки се на топлия и слънчев уикенд.

„Има много нарушения на социалното дистанциране, партита на улицата – пред ресторанти и барове, игнориращи законите“, написа Куомо в Туитър.

Ню Йорк – който е в епицентъра на американската коронавирусна епидемия, е във фаза първа от четиристепенния план за разхлабване на мерките.

На ресторантите и баровете е позволено да предлагат храна и напитки за в къщи, но не е позволено да предлагат места за сядане до втората фаза. Съгласно насоките за социално дистанциране се предвижда събиране на едно място на максимум десет души.

Незаконна е и употребата на алкохол на обществени места в Голямата ябълка. Губернаторът ретуитира видео, показващо стотици хора, купонясващи на улица в източен Манхатън, под което написа: „Не ме карайте да дойда там“.

Don't make me come down there... https://t.co/OeVGMW7LEO