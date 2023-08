HALLO, FREUNDE!

В текста си за превюто за испанското първенство вчера, употребих думата "статукво" във връзка с това, че трудно някой може да дръзне дори да си помисли, че е способен да се намеси в битката между Барселона и Реал Мадрид. Но реалността е, че ако "статукво" подхожда на някое от големите първенства, то това определено и без всякакво съмнение е германската Бундеслига.

Чарът на този шампионат освен в невероятните умения на играчите, разбира се, се крие в пълните стадиони и всеотдайните фенове и шумната обстановка (само си представете какво може да се случва на "Стената" в Дортмунд). Защото, да речем, в Италия и в Испания далеч невинаги стадионите са пълни до горе. Проблемът на Бундеслигата е, че винаги шампионът е един и същ - Байерн Мюнхен.

Макар че последният ден на предишния сезон можеше да бъде вододелът, от който германският футбол сякаш се нуждае. Ако Борусия Дортмунд беше победил Майнц, то сега картинката вероятно щеше да е доста по-различна. Даже драстично по-различна. Или поне по-интригуваща в очакване на отмъщението на ранения гигант. Но не би. Така че няма да направим най-смелата прогноза на света, ако предречем, че Байерн Мюнхен ще спечели своята 12-а поредна титла през пролетта на 2024 г.

Всъщност в момента основната интрига преди началото на шампионата другия уикенд е дали баварците ще успеят най-накрая да съблазнят капитана на английския национален отбор Хари Кейн и той да напусне Тотнъм, за да поеме към Байерн. Това спокойно може да претендира за трансфера на лятото, ако стане факт, ала истината е, че към момента по-скоро знаците в хороскопа не са в полза на стрелеца от северен Лондон. Което не означава, че нямаше движение към и от Мюнхен през лятото. Садио Мане стана поредният "звезден" играч, който пое по пътя на петрола към Саудитска Арабия, като на всичкото отгоре според агента му сенегалецът е бил малтретиран на "Алианц Арена" на расистка основа от Лирой Сане. Все още шумни скандали без особено покритие.

Баварците се сдобиха с корейския бранител Ким Мин Джае, който направи име в Наполи и със сигурност ще бъде от полза. Ако Кейн пристигне в Мюнхен, то трудно можем да повярваме, че Германия ще види нов футболен първенец догодина. Фаворитът за голмайсторската корона към днешна дата е Себастиан Алер. И като стана дума за голове - друг от големите плюсове на Бундеслигата е, че не щадят сили в атака. През миналата кампания бяха вкарани 971 гола или със 17 повече, отколкото през по-предишния сезон. В сравнение с останалите първенства от топ 5 Бундеслигата е единственият шампионат, в който се вкарват средно по повече от 3 гола на среща - 3.17. А това гарантира атракция и забавление. Справка - във Висшата лига, за която ще говорим в петък, през миналия сезон средно се отбелязаха по 2.85 гола. И ако тези цифри може да се тълкуват и като епизодично явление, само ще спомена, че средно по над 3 гола на среща в Германия се реализират в последните 5 години.

