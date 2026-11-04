Ханзи Флик: Защитата се представи страхотно

След като остави зад гърба си последните си поражения и се завърна на победния път в Ла Лига миналия уикенд, Барса направи същото и в най-престижния клубен турнир в Европа, като победи комфортно Астън Вила с 3:0 на „Камп Ноу“ в четвъртия кръг на Шампионската лига.

Въпреки многото проблеми с контузени състезатели, старши треньорът на каталонците Ханзи Флик отбеляза няколко неща след края на срещата като основни, но подчерта добрата игра в защита на всички по време на пресконференцията.

„Важно беше да се защитаваме заедно и да останем компактни. Защитата се представи страхотно, както и нашият вратар Жоан Гарсия. Когато виждаш толкова млади играчи (Фариняс, Кубарси, Жерар Мартин) да се представят на това ниво в Шампионската лига, се чувствам много щастлив от това.“

Запитан за отделните играчи, Флик се спря на Рафиня и неговата смяна. „Всичко, което се случи в Тенерифе, го засегна дълбоко. Бихме искали да изразим съболезнованията си на семейството на Хесус де Мигел, на клуба Тенерифе и на всички негови близки. Ние сме човешки същества и това ни засегна също“, обясни треньорът, визирайки не само бразилското крило, но и отбора като цяло.

Относно Родриго, който беше сменен на полувремето, Флик обясни: „Той почувства известен дискомфорт и ще трябва да изчакаме до утре, за да го оценим.“ Той беше заменен от Бернал, който според Флик „винаги играе фантастично добре, когато е на терена“. Като цяло, германският треньор беше много доволен от реакцията на отбора след двете скорошни загуби.

Сега Барса има девет точки и заема 2-ото място в общото класиране, колкото има както Астън Вила, така и още четири отбора – Ливърпул, Реал Мадрид, Бетис и Спортинг (Лисабон).

„В живота и във футбола не става въпрос за това дали правиш грешки или губиш, а за това как реагираш. Винаги гледаме напред и аз съм доволен от това. Важно е да останем спокойни и фокусирани върху плана.“ А този план в неделя е да спечелим като гост срещу Атлетико Мадрид. Засега Барса е събрала девет точки от възможни дванадесет в Шампионската лига.