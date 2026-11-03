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Барселона неутрализира Астън Вила с класика

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Чете се за: 04:52 мин.
Спорт
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Испанците си припомниха вкуса на успеха срещу англичаните в Шампионската лига.

барселона астън вила шампионска лига
Снимка: БГНЕС
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Барселона си припомни вкуса на успеха в Шампионската лига. Селекцията на Ханзи Флик подчини Астън Вила с 3:0 в среща от четвъртия кръг, изиграна на "Камп Ноу".

Имената си сред голмайсторите си за испанците записаха Ламин Ямал и Рафиня, който се разписа на два пъти. Каталунците контролираха събитията на терена, особено през второто полувреме, когато решиха всичко срещу състава, воден от Унай Емери. По този начин "блаугранас" спряха успешната серия от три победни победи на англичаните в турнира на богатите, нанасяйки им първа загуба от началото на сезона.

"Лос кулес" се намират на второто място във временното класиране с 9 точки, колкото имат и "виланите", които заемат третата позиция. Следващият мач за Барселона в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент ще бъде на 25 ноември, когато ще има визита на Сабах, докато Астън Вила ще гостува на Галатасарай ден по-рано.

Домакините бяха близо до първо попадение в 6-та минута, когато Рафиня стреля от фаул покрай вратата на Зион Сузики.

Минута по-късно пресата на испанците даде резултат. Грешка в английската защита, при която Жоао Гомеш подари топката на Ламин Ямал, който не се поколеба и разстеля Сузуки за 1:0.

Гостите се опитаха да отговорят, като Педи изби топката в корнер след удар на Мати Кеш малко след това. Впоследствие Жоао Кансело изби и топката в нов ъглов удар след изстрел на Гомеш. Англичаните продължиха да търсят изравнително попадение, но без успех.

В 26-та минута Педри се възползва от груба грешка, отнемайки топката на Гомеш. Първият комбинира с Антъни Гордън, който стреля, но японският страж спаси.

„Виланите“ пропиляха нова възможност в 31-та минута. Йоан Манзамби надигра Пау Кубарси в испанското наказателно поле и стреля в посока вратата на Жоан Гарсия. Последният обаче внимаваше и резултатът остана непроменен.

В 34-та минута Пау Торес спря Рафиня с шпагат. Бирмингамци организираха опасна атака, при която реши да не комбинира с Емилиано Буендия или Манзамби, а да действа индивидуално, но бе спрян от Кубарси.

Стартът на второто полувреме започна с ново опасно положение за каталунците. Ямал получи от Феран Торес и се опита да прехвърли Сузуки, но вратарят не допусна второ попадение.

Такова обаче падна във вратата на гостите в 52-та минута. Лопес комбинира с Рафиня, който стреля между краката на Пау Лопес. Получи се рикошет от крака на последния и това заблуди Сузуки, а топката влезе за втори път във вратата, пазена от него.

13 минути по-късно класиката за „блаугранас“ се оказа неизбежна. Кансело проби по левия фланг и се освободи от Джон МакГин, пускайки чудесен пас в наказателното поле, където Рафиня се озова очи в очи със Сузуки, за да прати за втори път топката в неговата врата.

Резултатът можеше да стане още по-категоричен за „лос кулес“ в хода на втората част, като Фермин Лопес пропусна.

В 69-та минута Леон Горецка засече с глава центриране, но само гредата го спря от това да накаже Гарсия.

Ибрахим Мбайе също можеше да направи резултата по-почетен за "виланите" в 71-та минута, излизайки очи в очи с Гарсия, който се намеси и изби неговия удар в корнер.

В 93-та минута Яамал напомни за себе си и изпробва рефлексите на Сузуки със силен удар, но стражът внимаваше и това се оказа последният щрих в този мач.

#УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #ФК Астън Вила #ФК Барселона

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