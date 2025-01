Хари Халиовара и Хенри Патън триумфираха с титлата на двойки на Australian Open

Финландецът Хари Хелиовара и британецът Хенри Патън успяха да се върнат след загубен тежък маратонски първи сет, за да спечелят титлата при мъжките двойки на турнира от "Големия шлем" – Открито първенство на Австралия.

Хелиовара и Патън cе наложиха на финала над италианците Симоне Болели и Андреа Вавасори с 6:7 (16:18), 7:6 (5), 6:3.

Болели и Вавасори, поставени като №3 в схемата на мъжките тандеми, започнаха много силно. Още в откриващия гейм направиха пробив на сервиса, но пък не успяха да затворят мача си при свой сервис за 5:4. След това минаха през истински трилър в тайбрека, но се поздравиха с успех за 87 минути игра.

Хелиовара и Патън, №6 в решетката, успяха да запазят концентрация и въпреки доста трудните моменти, изпратиха и втория сет в тайбрек. Там обаче бяха буквално безгрешни и го спечелиха. В третия сет те започнаха с пробив при първата си възможност, поведоха с 3:0, след което спасиха три точки за връщане на брейка и накрая доминираха, за да спечелят мача за повече от три часа.

