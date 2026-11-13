Хари Кейн: Изминалите няколко седмици бяха луди

Хари Кейн размишлява върху "лудите последните няколко седмици", след като отбеляза рекордния си 126-и мач за Англия с победния гол срещу Хърватия, предаде ДПА. Носителят на "Златната топка" стана играчът с най-много мачове за националния отбор на Англия за всички времена на стадион "Уембли" в четвъртък вечерта, след като миналия месец изравни рекорда на Питър Шилтън, който беше на място, за да връчи награда на звездния нападател преди мача заедно с принца на Уелс.

Капитанът на Англия по подходящ начин отбеляза рекорден 92-ри гол за националния отбор, с който запечата победата с 2:1 над Хърватия и потвърди класирането на отбора за четвъртфиналите на Лигата на нациите. След като 40 дни по-рано победи отбора на Славен Билич със 7:0 в Хърватия, този мач беше много по-оспорван, но Кейн беше доволен, че Англия се справи с задачата и си осигури сблъсък на върха на класирането срещу Испания в неделя.

"Изминалите няколко седмици бяха луди", каза Кейн пред BBC Radio 5 Live. "Разбира се, това ти отнема много сили – емоционално, физически и психически, и всичко останало. Много съм добър в това да оставам фокусиран върху задачата и върху това, което трябва да се направи, но е трудно да се намери балансът, защото искаш да се насладиш на момента. Поставянето на рекорда е огромно събитие в историята на нашия спорт – да видя феновете, да имам децата си до себе си и да бъда поздравен от всички тези хора беше нещо, за което дори не съм мечтал. Щом прозвучи свирката и излезеш на терена, просто започваш да се концентрираш върху задачата си – да оказваш натиск и да играеш с топката, да даваш асистенции и да вкарваш голове – и това просто те завладява. Винаги съм имал способността да превключвам и, разбира се, сега мога да се наслаждавам на това заедно със семейството си на терена след мача", каза нападателят на Байерн Мюнхен.

"Винаги съм казвал, че всички тези големи постижения, които съм имал, стават 10 пъти по-хубави, когато спечелиш мача, и съм имал късмета да спечеля всички тях, особено тук на "Уембли", така че е хубаво да го направя отново."