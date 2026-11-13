БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Обявено е бедствено положение във Враца, ураганният вятър...
Чете се за: 01:05 мин.
ДПА: В Дъблин България не подписа декларация за...
Чете се за: 05:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Хари Кейн: Изминалите няколко седмици бяха луди

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:00 мин.
Спорт
Запази

Поставянето на рекорда е огромно събитие, сподели нападателят, който стана играчът с най-много голове за Англия.

Хари Кейн: Изминалите няколко седмици бяха луди
Слушай новината

Хари Кейн размишлява върху "лудите последните няколко седмици", след като отбеляза рекордния си 126-и мач за Англия с победния гол срещу Хърватия, предаде ДПА. Носителят на "Златната топка" стана играчът с най-много мачове за националния отбор на Англия за всички времена на стадион "Уембли" в четвъртък вечерта, след като миналия месец изравни рекорда на Питър Шилтън, който беше на място, за да връчи награда на звездния нападател преди мача заедно с принца на Уелс.

Капитанът на Англия по подходящ начин отбеляза рекорден 92-ри гол за националния отбор, с който запечата победата с 2:1 над Хърватия и потвърди класирането на отбора за четвъртфиналите на Лигата на нациите. След като 40 дни по-рано победи отбора на Славен Билич със 7:0 в Хърватия, този мач беше много по-оспорван, но Кейн беше доволен, че Англия се справи с задачата и си осигури сблъсък на върха на класирането срещу Испания в неделя.

"Изминалите няколко седмици бяха луди", каза Кейн пред BBC Radio 5 Live. "Разбира се, това ти отнема много сили – емоционално, физически и психически, и всичко останало. Много съм добър в това да оставам фокусиран върху задачата и върху това, което трябва да се направи, но е трудно да се намери балансът, защото искаш да се насладиш на момента. Поставянето на рекорда е огромно събитие в историята на нашия спорт – да видя феновете, да имам децата си до себе си и да бъда поздравен от всички тези хора беше нещо, за което дори не съм мечтал. Щом прозвучи свирката и излезеш на терена, просто започваш да се концентрираш върху задачата си – да оказваш натиск и да играеш с топката, да даваш асистенции и да вкарваш голове – и това просто те завладява. Винаги съм имал способността да превключвам и, разбира се, сега мога да се наслаждавам на това заедно със семейството си на терена след мача", каза нападателят на Байерн Мюнхен.

"Винаги съм казвал, че всички тези големи постижения, които съм имал, стават 10 пъти по-хубави, когато спечелиш мача, и съм имал късмета да спечеля всички тях, особено тук на "Уембли", така че е хубаво да го направя отново."

Свързани статии:

Кейн подобри рекорда на Шилтън, Англия надви Хърватия на „Уембли“
Кейн подобри рекорда на Шилтън, Англия надви Хърватия на „Уембли“
Това бе четвърти успех за „трите лъва“ в пет срещи.
Чете се за: 02:17 мин.
#УЕФА Лига на нациите 2026/27 #Национален отбор на Англия по футбол #Хари Кейн

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на сайта ни
1
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на...
Румен Радев от Дъблин: Проблемите на българите в Северна Македония се задълбочават
2
Румен Радев от Дъблин: Проблемите на българите в Северна Македония...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
3
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Очакват се дъждове и силен вятър от следващата седмица
4
Очакват се дъждове и силен вятър от следващата седмица
Гълъб Донев: Отговорността към живота, здравето и сигурността на хората е водещ принцип във всяко управленско решение
5
Гълъб Донев: Отговорността към живота, здравето и сигурността на...
Путин: Ако след постигането на мир бъдат разположени военни на територията на Украйна, войната ще започне отново
6
Путин: Ако след постигането на мир бъдат разположени военни на...

Най-четени

Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември
1
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва...
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11 загинали и 48 ранени
2
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11...
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда проектобюджетът на ДОО
3
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда...
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е ден на траур
4
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е...
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на сайта ни
5
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на...
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
6
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно

Още от: Футбол

Черно море стартира благотворителна кампания в помощ на бивш играч
Черно море стартира благотворителна кампания в помощ на бивш играч
Испания с Ламин Ямал и Микел Оярсабал срещу Англия Испания с Ламин Ямал и Микел Оярсабал срещу Англия
Чете се за: 01:22 мин.
България ще търси нова вярна крачка в Лигата на нациите България ще търси нова вярна крачка в Лигата на нациите
Чете се за: 02:02 мин.
Зидан: Трябва да спечелим следващия мач, Мбапе ще играе срещу Турция Зидан: Трябва да спечелим следващия мач, Мбапе ще играе срещу Турция
Чете се за: 02:52 мин.
Американски съдия попари амбициите на ФИФА да се намесят в работата на УЕФА за Инфантино Американски съдия попари амбициите на ФИФА да се намесят в работата на УЕФА за Инфантино
Чете се за: 02:00 мин.
Испания пречупи Чехия и записа пета поредна победа в Лигата на нациите Испания пречупи Чехия и записа пета поредна победа в Лигата на нациите
Чете се за: 02:25 мин.

Водещи новини

Обявено е бедствено положение във Враца, ураганният вятър достигна пориви от над 110 км/ч
Обявено е бедствено положение във Враца, ураганният вятър достигна...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
МС: България подкрепи с резерви инициативата на Франция за ключови принципи на европейската сигурност МС: България подкрепи с резерви инициативата на Франция за ключови принципи на европейската сигурност
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
ДПА: В Дъблин България не подписа декларация за сигурността на Европа ДПА: В Дъблин България не подписа декларация за сигурността на Европа
Чете се за: 05:25 мин.
По света
Рязко застудяване ни очаква утре, температурите падат с 10-15 градуса Рязко застудяване ни очаква утре, температурите падат с 10-15 градуса
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
Бойко Борисов: Това правителство може да изнерви всеки
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Близо 160 сигнала на телефон 112 за щети от силния вятър
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
НА ЖИВО: Парламентарен контрол: Четирима министри ще отговарят на...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Изписват шестима от пострадалите на АМ „Тракия“
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ