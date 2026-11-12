Кейн подобри рекорда на Шилтън, Англия надви Хърватия на „Уембли“

Англия победи Хърватия с 2:1 на „Уембли“ в двубой от група А3 на Лигата на нациите. Това бе четвърти успех за „трите лъва“ в пет срещи, а големият герой на вечерта беше Хари Кейн, който не само донесе победата с попадение от дузпа, но и подобри рекорда за най-много мачове с националната фланелка.

Нападателят на Байерн записа своето 126-о участие за Англия, изпреварвайки легендарния вратар Питър Шилтън, който държеше върховото постижение със 125 срещи от 1990 г. Преди двубоя Кейн показа на привържениците на „Уембли“ спечелената „Златна топка“, превръщайки вечерта в още по-специална за себе си.

Англичаните поведоха в 24-тата минута. Хари Кейн центрира към далечната греда, Джуд Белингам върна топката в наказателното поле, а след рикошет тя стигна до Морган Роджърс, който отблизо не пропусна.

Домакините имаха възможности да увеличат преднината си, но вместо това допуснаха изравняване в 59-ата минута. След корнер Йошко Гвардиол свали топката с глава, а грешка на Джаръл Куанса при опита му да я върне към Джордан Пикфорд позволи на Петър Сучич да се разпише отблизо.

Отговорът на Англия беше светкавичен. Само пет минути по-късно Куанса спечели дузпа след нарушение на Иван Смолчич, потвърдено след намесата на ВАР. Хари Кейн застана зад топката и хладнокръвно реализира за 2:1.

В заключителните минути Хърватия потърси ново изравняване и създаде няколко опасни ситуации пред Пикфорд. Защитата на домакините обаче издържа, а удар с глава на Анте Будимир в добавеното време премина над вратата.

Така Англия записа нов успех и ще гостува на лидера Испания в следващия си двубой.