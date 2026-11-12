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Италия наказа Франция с три гола и направи впечатляващ обрат

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Национални отбори
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„Адзурите“ изоставаха след попадение на Майкъл Олисе, но стигнаха до успеха с голове на Франческо Пио Еспозито и Давиде Фратези.

Пио Еспозито
Снимка: БГНЕС
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Италия постигна впечатляващ обрат срещу Франция и спечели с 3:1 на „Джузепе Меаца“ в двубой от петия кръг на група А1 в Лигата на нациите. „Адзурите“ изоставаха след попадение на Майкъл Олисе, но стигнаха до успеха с голове на Франческо Пио Еспозито и Давиде Фратези, а нападателят на Интер оформи крайния резултат от дузпа.

Французите започнаха по-активно и поведоха още в 10-ата минута. Джанлуиджи Донарума допусна грешка при изнасянето на топката, от която се възползва Олисе и с прецизен удар по земя откри резултата.

Италия постепенно намери ритъма си и изравни в 26-ата минута. Николо Камбиаги проби отляво и подаде към Франческо Пио Еспозито, който отблизо прати топката във вратата на Майк Менян.

След почивката домакините получиха възможност да поведат, но Себастиано Еспозито пропусна дузпа в 60-ата минута. Само три минути по-късно обаче Давиде Фратези завърши успешно атака на Италия след подаване на Федерико Димарко и осъществи пълния обрат.

В 75-ата минута „адзурите“ получиха втора дузпа, след като Дайо Упамекано фаулира резервата Антонио Вергара. Този път зад топката застана Франческо Пио Еспозито, който не сгреши и с второто си попадение в срещата оформи крайното 3:1.

С победата Италия събра нови три точки в група А1 и ще следи развоя на останалите срещи в групата в битката за челните позиции.

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