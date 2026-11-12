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Манчини определи група от 23-ма футболисти за срещата с Франция тази вечер

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Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
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Мачът от Лига на нациите е днес от  21:45 ч. на "Сан Сиро". 

официално роберто манчини застава начело националния отбор саудитска арабия
Снимка: БТА
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Селекционерът на националния отбол по футбол на Италия Роберто Манчини извади шестима играчи от състава за двубоя с Франция, сред които са Алфаджо Сисе и Матия Либерали.

Манчини определи група от 23-ма футболисти за срещата от турнира Лига на нациите, която ще се проведе днес от 21:45 ч. на "Сан Сиро".

Тъй като в Милано за двубоя пристигнаха 29 играчи, селекционерът на „адзурите“ трябваше да остави шестима извън състава - Онест Аханор, Матео Палма, Федерико Гати, Николо Пизили, Алфаджо Сисе и Матия Либерали.

Сисе, Либерали и Палма бяха единствените потенциални дебютанти, повикани от Манчини, което означава, че всички останали футболисти, на които той може да разчита тази вечер, вече имат поне едно участие за националния отбор.

Нападателят на Удинезе Николо Дзаниоло напусна лагера на Италия още във вторник поради лични причини.

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#УЕФА Лига на нациите 2026/27 #Роберто Манчини

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