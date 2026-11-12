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Франция може да си осигури място на четвъртфиналите в Лигата на нациите още тази вечер

Вяра Илиева от Вяра Илиева
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Как „сините“ могат да се класират за четвъртфиналите на Лигата на нациите още днес в Милано

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Франция може да си осигури място на четвъртфиналите в Лигата на нациите още днес преди последния си мач от груповата фаза срещу Турция в неделя в Бордо.

Тази вечер от 21:45 часа "сините" гостуват на Италия на "Сан Сиро".

Играчите на Зинедин Зидан са лидери в група А с 10 точки, три повече от Италия и четири повече от Белгия. „Сините“ се нуждаят само от равенство, за да си гарантират завършване на едно от първите две места в своята група (Белгия и Италия ще се изправят една срещу друга в неделя).

Ако спечели срещу отбора на Манчини, френският отбор дори ще постигне двойна победа. Франция ще си осигури класиране и ще завърши начело в групата си, което ще гарантира по-благоприятен жребий и домакински реванш.

Ако италианците победят, те ще се изравнят с Франция и ще имат 10 точки в актива си.

Ако обаче Белгия не успее да победи Турция, Франция ще си гарантира преднина пред „червените дяволи“ и по този начин ще се класира за следващия кръг.

Зинедин Зидан, който пое поста мениджър на Франция на 1 август, в момента е непобеден в Лигата на нациите с три победи и равенство срещу Италия (1:1).

За днешното гостуване, селекционерът на френския национален отбор ще трябва да намери вярното решение на задачата, в отсъствието на Килиан Мбапе, Орелиен Чуамени, Маркюс Тюрам, Пиер Калулу, Усман Дембеле, Жул Кунде и Ману Коне.

Последният кръг от груповата фаза ще се изиграе в неделя. В 21:45 Франция приема Турция, а Белгия е домакин на Италия.

#УЕФА Лига на нациите 2026/27 #национален отбор на Франция по футбол # Зинедин Зидан

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