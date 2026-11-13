Испания пречупи Чехия и записа пета поредна победа в Лигата на нациите

Испания продължи перфектното си представяне в Лигата на нациите, след като победи Чехия с 2:0 като гост в мач от петия кръг на груповата фаза. Световните шампиони стигнаха до успеха с голове на Алекс Баена и Марк Пубил, а домакините завършиха срещата с десет души след изгонването на Ладислав Крейчи.

Баена откри резултата в 39-ата минута от дузпа, отсъдена след намесата на ВАР за нарушение в наказателното поле на чехите. Преди това испанците вече бяха установили натиск, а Пау Кубарси и Фабиан Руис бяха близо до попадение, но и двамата уцелиха гредата.

В началото на второто полувреме Йереми Пино прати топката във вратата на Матей Ковар, но попадението не бе зачетено заради засада. Чехия също имаше своите възможности да стигне до изравняване. Унай Симон трябваше да се намесва след опасни ситуации пред вратата си, а Адам Хложек дори уцели гредата в 68-ата минута.

Надеждите на домакините обаче бяха сериозно намалени в 72-рата минута. Ладислав Крейчи първоначално получи жълт картон за грубо нарушение срещу Педро Поро, но след преглед с ВАР решението бе променено и защитникът бе изгонен.

Испания се възползва от численото си предимство и в шестата минута на добавеното време Марк Пубил сложи точка на спора с втори гол.

Така „Ла Фурия“ събра пълен актив след пет изиграни срещи и е едноличен лидер в група 3 на Лига А. Чехия остава на последното място без спечелена точка.

В последния кръг предстои пряк сблъсък за първата позиция между Испания и Англия. „Трите лъва“ са на три точки зад световните шампиони след победата си над Хърватия. В другия мач от групата хърватите и чехите ще спорят за третото място.