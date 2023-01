Хари Кейн преборил вирус за рекордния гол: Снощи ставах през два часа

Футболистът на Тотнъм Хари Кейн се превърна в най-резултатния футболист на клуба, като изравни рекорд на Джими Грийвс. Двамата имат по 266 попадения за лондонския отбор.

Снощи английският национал бе точен за минималната победа с 1:0 в гостуването на столичния съперник Фулъм.

