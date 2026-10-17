Хеттрикът срещу Интер насочи Милан към нападателя на Брюж

Милан е засилил интереса си към нападателя на Брюж Николо Тресолди, след като 22-годишният футболист блесна с хеттрик срещу Интер в Шампионската лига. Според италианското издание „Гадзета дело спорт“ ръководството на „росонерите“ обмисля възможността да привлече германския младежки национал още през януари или през следващото лято.

Собственикът на Милан Джери Кардинале има сериозни намерения да върне в Италия нападателя, чиято трансферна стойност се оценява на около 50 милиона евро. Конкуренцията за подписа му обаче е сериозна, като интерес към младия голмайстор проявяват клубове от цяла Европа.

Представянето на Тресолди срещу Интер допълнително е засилило интереса на миланския гранд. С трите си попадения той повтори постижението на Гарет Бейл от 2010 година и стана едва вторият гостуващ футболист, отбелязал хеттрик срещу „нерадзурите“ в мач от основната фаза на Шампионската лига.

Кардинале вече е възложил на отговорните за селекцията в Милан да следят внимателно ситуацията около нападателя, който е роден в Каляри, но представлява Германия на младежко ниво.

Италианският клуб има и сериозно предимство в евентуалната битка за подписа му – личните предпочитания на самия футболист. През август Брюж отхвърли оферта от 35 милиона евро за Тресолди, отправена от Рома, а сега Милан може да опита да го убеди да се завърне в родината си.

Бащата на нападателя, бившият защитник на Аталанта Емануеле Тресолди, разкри, че синът му изпитва силни симпатии към „росонерите“.

„Синът ми е фен на Милан и мечтае да носи екипа на „росонерите“. Ако Интер се свържат с него, не съм сигурен, че той би приел“, заяви Емануеле Тресолди пред „Гадзета дело спорт“.