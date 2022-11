Холгер Руне и контузия отказаха Алкарас на четврътфинал в Париж

Холгер Руне ще играе първия си полуфинал на турнир от сериите Мастърс, след като отстрани световния №1 Карлос Алкарас в Париж. Двубоят приключи с отказване на испанеца в края на втория сет при резултат 6-3, 6-6. Това обаче не бива да омаловажава успеха на норвежеца, който за пореден път се представи на много високо ниво.

В първата част Алкарас допускаше доста повече непредизвикани грешки от обикновено и атаките му не бяха с обичайните острота и прецизност. Това улесни значително задачата на Руне, който успя да спечели подаването на съперника си, след което затвърди пробива и увеличи преднината си на 5-2. Алкарас отговори с гейм на нула, а в деветия навакса пасив от 30-0, но въпреки това Руне остана непоклатим на сервис и спечели сета с 6-3.

Вторият сет бе напълно равностоен, като никой от опонентите не успя да реализира пробив. Руне можеше да го направи в откриващия гейм, докато Алкарас имаше две възможности при 4-3, но никой от двамата не позволи на опонента си да се откъсне в резултата. При 6-5 Карлос Алкарас поиска медицинско прекъсване заради болка в коремните мускули, но се завърна на корта. Руне обаче спечели подаването си и се стигна до тайбрек.

В него датчанинът осъществи мини-пробив и поведе с 3-1, но това се оказа последната точка в мача. След разиграването Алкарас заяви, че не може да продължи и по този начин световният №18 се нареди сред най-добрите четирима в Париж, където ще търси реванш от Феликс Оже-Алиасим за поражението си на финала в Базел отпреди седмица.

