Холгер Руне отрази три мачбола и надви Стан Вавринка

Холгер Руне победи Стан Вавринка с 4:6, 7:5, 7:6(3) в зрелищен мач във френската столица Париж и се класира за втория кръг на турнира от сериите АТР Мастърс 1000.

Руне, който миналия уикенд загуби финала в Базел, загуби първата част срещу трикратния победител в турнирите от Големия шлем след един пробив. Той дойде чак в десетия гейм, но даде преднина на Вавринка за 1:0 сета.

Втората част започна с ранен брейк на младия датчанин, но швейцарецът върна пробива, а след това имаше два мачбола в десетия гейм, които пропусна. Това повлия негативно на Стан, който се пропука и след нов пробив Руне сервира успешно за изравняване на сетовете.

В третата част Варвринка пропиля още един мачбол, а съдбата на сета и мача бе решена в тайбрек. В него Руне бе по-солиден от двамата и така се поздрави с победата.

COLD-BLOODED @holgerrune2003 saves three match points and survives Wawrinka in a 4-6 7-5 7-6(3) Paris thriller!#ParisRolexMasters pic.twitter.com/jwStqbq6Ab