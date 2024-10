Хосеп Гуардиола: Лионел Меси е най-великият в историята на футбола

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола смята нападателя на Интер Маями Лионел Меси за най-добрия футболист в историята.

️ "MESSI ES ÚNICO"



A Pep Guardiola le preguntaron quién cree que es el mejor de la historia, y no dudó en nombrar al capitán argentino.



“Quizás le estoy faltando el respeto a Pelé o a Maradona, pero no me imagino a nadie como Messi, con su consistencia. Es único”. pic.twitter.com/hKFr4ow6p2