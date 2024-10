Хосеп Гуардиола похвали Ерлинг Холанд за акробатичния гол срещу Спарта Прага

Мениджърът на Манчестър Сити Хосеп Гуардиола, засипа с похвали Ерлинг Холанд след отбелязания гол от норвежкия нападател с акробатичен удар от въздуха с пета при победата с 5:0 над гостуващия Спарта Прага в Шампионската лига.

Холанд направи 2:0 малко след почивката, а в средата на второто полувреме вкара и за 4:0, с което увеличи сметката си на 13 попадения през сезона и общо 44 в 42 срещи в Шампионската лига.

Испанският спец дори сравни Холанд с шведската легенда Златан Ибрахимович, които вкара редица емблематични голове в кариерата си с трикови удари от въздуха.

Out of this world!



@ErlingHaaland pic.twitter.com/zkDoUdPCCm