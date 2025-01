Хосеп Гуардиола се пошегува, че честите срещи с Реал Мадрид стават като дерби

Мениджърът на английския Манчестър Сити Хосеп Гуардиола описа съперничеството с испанския Реал Мадрид като „дерби“, след като двата отбора отново ще се изправят един срещу друг в плейофите на Шампионската лига.

Това ще бъде петият мач между Манчестър Сити и Реал Мадрид в последните шест сезона. През миналата година испанският гранд сложи край на надеждите на „гражданите“ да запазят трофея, след като спечели с дузпи на стадион „Етихад“ на четвъртфиналите.

В предишния сезон Сити победи Реал с 4:0 като домакин, за да оформи общото 5:1 на полуфиналите и завърши сезона с требъл, след като победи Интер с 1:0 на финала в Истанбул, за да триумфира в най-престижния европейски клубен турнир по футбол за първи път в историята.

PEP (On #UCL draw) It looks like a derby already, we've played them [Real Madrid] four years in a row... Bayern [Munich] or [Real] Madrid, it was always going to be tough. Hopefully, we can arrive at the time in a good moment.