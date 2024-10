Хосеп Гуардиола за възможността да води националния отбор на Англия: Всичко е възможно

Хосеп Гуардиола не изключи възможността да оглави националния отбор на Англия по футбол през следващото лято, когато изтича неговият договор с английския футболен шампион Манчестър Сити, пише агенция ДПА.

Постът е вакантен след напускането на Гарет Саутгейт, а временен селекционер е Лий Карсли.

Запитан за бъдещето си в интервю за италианската телевизия Che tempo Che Fa, Гуардиола отговори, че все още няма яснота.

️ Pep Guardiola on his future:



"Leaving City? It's not true, I haven't decided yet. And it is not even true that I will be the next England coach. If I had decided I would say it... I don't know either, anything can happen"



[Sky Sport Italia] pic.twitter.com/HA2KjeY6X8