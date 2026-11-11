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Иън Маатсен удължи договора си с Астън Вила до 2032 година

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Спорт
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Нидерландският национал постигна споразумение за дългосрочното си бъдеще в клуба от Бирмингам след преговори, започнали през август

Иън Маатсен удължи договора си с Астън Вила до 2032 година
Снимка: БГНЕС
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Нидерландският национал Иън Маатсен подписа нов договор с Астън Вила, съобщиха официално от английския клуб.

Според трансферния експерт Фабрицио Романо 24-годишният защитник се е обвързал с тима от Бирмингам до лятото на 2032 година. Предишният му контракт беше със срок до средата на 2030-а.

Ръководството на Астън Вила е водило разговори с футболиста и неговите представители още от август, като двете страни са постигнали споразумение за удължаване на сътрудничеството си с още две години.

Маатсен се присъедини към английския отбор през лятото на 2024 година, след като беше привлечен от Борусия Дортмунд срещу 45 милиона евро.

Оттогава нидерландецът се утвърди като важна част от състава, а наскоро записа своя мач номер 100 с екипа на Астън Вила.

От клуба изразиха задоволство от новото споразумение и подчертаха развитието на защитника, както и приноса му за представянето на отбора във вътрешните турнири и на европейската сцена.

"На 24 години Маатсен продължава да се развива като един от най-големите футболни таланти и играе ключова роля в успехите на Вила – както в местните турнири, така и в Европа“, написаха от Астън Вила.

#Иън Маатсен #ФК Астън Вила

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