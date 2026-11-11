Иън Маатсен удължи договора си с Астън Вила до 2032 година

Нидерландският национал Иън Маатсен подписа нов договор с Астън Вила, съобщиха официално от английския клуб.

Locked in down the left flank https://t.co/GbB6dC5FwB — Aston Villa (@AstonVilla) November 11, 2026

Според трансферния експерт Фабрицио Романо 24-годишният защитник се е обвързал с тима от Бирмингам до лятото на 2032 година. Предишният му контракт беше със срок до средата на 2030-а.

Ръководството на Астън Вила е водило разговори с футболиста и неговите представители още от август, като двете страни са постигнали споразумение за удължаване на сътрудничеството си с още две години.

Маатсен се присъедини към английския отбор през лятото на 2024 година, след като беше привлечен от Борусия Дортмунд срещу 45 милиона евро.

Оттогава нидерландецът се утвърди като важна част от състава, а наскоро записа своя мач номер 100 с екипа на Астън Вила.

От клуба изразиха задоволство от новото споразумение и подчертаха развитието на защитника, както и приноса му за представянето на отбора във вътрешните турнири и на европейската сцена.