Ига Швьонтек достигна до полуфиналите на турнира по тенис в Бад Хомбург

Ига Швьонтек се класира за полуфиналите на турнира по тенис на трева в Бад Хомбург (Германия) с награден фонд от 259 хиляди долара. Лидерката в световната ранглиста се наложи лесно с 6:3, 6:2 срещу Анна Блинкова.

Полякинята, която е трикратна шампионка от "Ролан Гарос", спечели десети пореден успех през настоящия сезон. Швьонтек постигна общо три пробива при подаване на рускинята и приключи срещата за 72 минути.

