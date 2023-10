Ига Швьонтек започна с победа при дебюта си на тенис турнира в Пекин

Световната №2 Ига Швьонтек се класира за втория кръг на Откритото първенство на Китай.

Полякинята победи №55 в световната ранглиста Сара Сорибес Тормо с 6-4, 6-3 при дебюта си на турнира WTA 1000 в Пекин.

Швьонтек ще се изправи в следващата си среща срещу французойката Варвара Грачева.

Тя коментира пред медиите отстъплението в световната ранглиста, след 75 седмици на върха.

Strong start



No.2 seed @iga_swiatek's first match in Beijing is a 6-4, 6-3 victory over Sorribes Tormo!



Next faces Gracheva at the #ChinaOpen