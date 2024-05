Ига Швьонтек започна защитата на титлата си от Ролан Гарос с победа

Трикратната шампионка при дамите на Ролан Гарос Ига Швьонтек се класира за втория кръг на турнира.

Полякинята, която е водачка в световната ранглиста на WTA, победи с 6:1, 6:2 френската квалификантка Леолия Жанжан за едва 62 минути.

Единственият проблемен момент за нея бе в началото на втория сет, когато допусна пробив, с който Жанжан поведе с 1:0. Това обаче не повлия по никакъв начин на стремящата се към трета поредна титла в Париж Швьонтек и до края на мача тя даде само още един гейм на французойката.

Във втория кръг Швьонтек ще срещне друга бивша водачка в световната ранглиста - японката Наоми Осака.

Финалистката през 2019 година Маркета Вондроушова също премина през първия кръг с лекота.

Чехкинята, която е номер 5 в схемата, спечели с 6:1, 6:3 срещу испанката Ребека Масарова след малко повече от час игра.

Вондроушова поведе с 5:0 в първия сет и нямаше трудности да го вземе.

Във втория тя водеше с 4:1 гейма, но Масарова успя да върне единия от двата пробива. До обрат обаче не се стигна и шампионката от Уимбълдън стигна до успеха.

