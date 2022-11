Илън Мъск въведе месечна такса за верифицираните потребители в Туитър

Въпреки критиките Илън Мъск въведе такса от 8 долара на месец за т.нар. "верифицирани" или действителни профили в Туитър.

В поредица от туитове новият изпълнителен директор на компанията обясни, че така верифицираните потребители ще бъдат изложени на по-малко реклама и ще имат привилегии.

Туитър в ерата на Илън Мъск: Критики срещу въвеждането на такси

Според Мъск с приходите от тази такса ще може да се стимулират създателите на съдържание. Решението му отново отприщи критики, на които той отговори - пак с туит:

To all complainers, please continue complaining, but it will cost $8