Илиан Илиев обяви пълния списък с играчи за мачовете с Люксембург и Беларус

Селекционерът на националния отбор по футбол Илиан Илиев обяви пълния списък с играчи, на които ще разчита за последните два мача от тазгодишното издание на турнира Лига на нациите. На 15 ноември “лъвовете” гостуват на Люксембург, а на 18 ноември приемат Беларус на Националния стадион “Васил Левски” в София.

Срещата ще бъде излъчена пряко в ефира на БНТ.

Ето и пълния списък:

Вратари: Димитър Митов (Абърдийн), Пламен Илиев (Черно море), Светослав Вуцов (Славия)

Защитници: Живко Атанасов (Черно море), Виктор Попов (Черно море), Николай Минков (Ботев Пловдив), Християн Петров (ЦСКА), Алекс Петков (Шльонск), Симеон Петров (Шльонск), Петко Христов (Специя), Валентин Антов (Кремонезе), Фабиан Нюрнбергер (Дармщат)

Полузащитници: Васил Панайотов (Черно море), Илиан Илиев (ЦСКА), Марин Петков (Левски), Георги Русев (Лудогорец), Филип Кръстев (Цволе), Андриан Краев (Каса Пиа), Георги Миланов (Динамо Букурещ)

Нападатели: Кирил Десподов (ПАОК), Лукас Петков (Елверсберг), Мартин Минчев (Ризеспор), Станислав Иванов (Арда), Радослав Кирилов (ЦСКА 1948), Алекс Колев (Левски), Ахмед Ахмедов (Спартак Варна)

Последвайте нашия канал "Спорт по БНТ" във Viber

Последвайте ни и във Фейсбук, за да сте винаги в час с последните спортни новини

Намерете БНТ в социалните мрежи: Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на: