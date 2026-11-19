В своята 148-годишна история Българската армия продължава да пише златните страници на историята на България, заяви президентът и върховен главнокомандващ на българската армия Илияна Йотова при отбелязването на празника на Сухопътните войски пред пантеона „Майка България” край с. Гургулят. С тържествено честване бяха отбелязани 148 години от създаването на Сухопътните войски, 141 години от Сръбско-българската война (1885 г.) и победите при Сливница, Гургулят, Мека Црев, Три уши и Видин.

Изправени сте пред не едно или две предизвикателства. Светът около нас става труден, опасен и изпълнен с рискове, каза Йотова. По думите ѝ предизвикателствата са свързани с усвояване на нова техника. За да превърнем модернизацията в способности, да бъдете сигурни и да бъдете гаранти за сигурността, обясни тя.

Илияна Йотова, президент: "Зная, че вашата смелост и чувство за дълг могат да преодолеят всяко предизвикателство."

Президентът посочи, че преди 141 години младата българска армия е показала, че може да се опълчи срещу всяко посегателство срещу свободата и да се бори за суверенитета и независимостта на България. По на Йотова това е резултат от любовта към родината.

Катерина Граматикова, заместник-министърът на отбраната: "Има ясна визия за развитието на българската армия през следващите години и тя ще се случва по план. Време е за трансформация, свързана с въвеждането на съвременни технологични решения. Те са ключови за изграждането на модерни, силни и ефективни формирования, отговарящи на съвременните предизвикателства пред сигурността. Модернизацията има смисъл само когато за новата техника има подготвени и мотивирани хора. На днешния ден изразяваме заслужена признателност на тези, които с чест и отговорност изпълняват задълженията си."

ген. лейтенант Красимир Кънев, заместник-началникът на отбраната: "На все по-големите предизвикателства пред сигурността трябва да отговаряме с още по-сериозна подготовка и с непрекъснато надграждане на способностите."

Той отбеляза приноса на Сухопътните войски за усилване на способността за възпиране и отбрана на югоизточния фланг на алианса. Събрали сме се, за да отдадем почит на всички поколения военнослужещи, чийто героизъм днес ни носи гордост, каза още Кънев. Сегашните военнослужещи могат да застанат с достойнство пред пантеона Майка България, защото продължават да служат с чест, добави той.

генерал-майор Деян Дешков, командир на Сухопътните войски: "Сухопътните войски са гръбнакът на българската армия. Духът ни и дългът към страната ни правят силни. Предизвикателствата пред нас се изменят ежедневно, но дългът и отговорността остават едни и същи – ние се връщаме само с победа."

Военнослужещи от Сухопътните войски бяха отличени с награди от името на министъра на отбраната, на началника на отбраната и на командира на Сухопътните войски за проявен професионализъм при изпълнение на служебните задължения.

На събитието бяха показани въоръжение и техника на Сухопътните войски, както и фотоизложбата „В служба на народ и Родина”.

Заупокойна молитва в памет на загиналите бе отслужена от патриарх Даниил. Пред пантеона „Майка България” бяха поднесени венци и цветя.

Президентът Илияна Йотова прие почетния караул и отдаде почит на загиналите герои.

Снимки: БТА