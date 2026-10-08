Илияна Йотова за КСНС: За първи път в български документ има три конкретни неща за войната в Украйна и последствията от нея

За първи път в български документ има три конкретни неща за войната в Украйна и последствията от нея, заявява президентът Илияна Йотова в профила си във Фейсбук по повод декларацията след проведеното заседание на Консултативния съвет за национална сигурност.

Илияна Йотова, президент на България: "За първи път в български документ има три конкретни неща във връзка с войната в Украйна и последствията от нея – да се използват политически и дипломатически канали за преговори, да се направят спешни консултации с нашите румънски и турски партньори за безопасно корабоплаване в Черно море, да се инициират разговори за мораториум между шестте държави, граничещи с Черно море, върху използването на дронове във водния басейн."

Тя допълва, че независимо от спекулациите и недобросъвестното използване на темата, вчера, в рамките на 5 часа всеки от участниците в КСНС е бил добре дошъл да изкаже своето становище.

Илияна Йотова, президент на България: "Изслушахме докладите на службите за сигурност, на министерствата, които имат отношение по темата. Имаше много спорове, на моменти разгорещени. В крайна сметка се обединихме – без представителите на четири парламентарни групи, около текст, който за първи път не само констатира заплахите, а дава конкретни предписания към българските власти, както и по отношение на европейските и евроатлантическите ни партньори и на ООН."

Разделението беше основно по една точка – как да приключи войната, пише още държавният глава.