Интер е шампион за 20-ти път в Серия А след победа в "Дерби дела Мадонина"

Интер спечели 20-та си титла в Серия А по възможно най-сладкия начин. "Нерадзурите" се наложиха с 2:1 над втория в класирането Милан и така отвориха непреодолима разлика от 17 точки, пет мача преди края на сезона. За първи път в историята на Серия А "Дерби дела Мадонина" носи такава важност за крайния изход на първенството.

Мачът започна с минута мълчание в памет на 26-годишния Матия Джани, който почина по време на мач от местната пета дивизия.

Франческо Ачерби откри резултата в 18-та минута. Централният защитник на Интер бе асистиран от партньора му в отбрана Бенжамен Павар, който успя да отклони топката след центриране от ъглов удар на Федерико Димарко.

Седем минути по-късно капитанът на символичните гости Лаутаро Мартинес изпусна златна възможност да удвои резултата. Аржентинецът получи добро центриране от Димарко във вратарското поле, но завършващият му удар профуча над вратата.

В 29-та минута Рафаел Леао се отскубна добре от защитниците на Интер и успя да нанесе точен изстрел, но ударът бе спасен от Ян Зомер.

Двубоят продължи да се развива със светкавичен темп, като в рамките на една минута и двата отбора имаха златни шансове да отбележат. Първо в 40-та капитанът на "росонерите" Давиде Калабрия нанесе опасен шут след ниското центриране на Юнус Муса, но отново Зомер бе на точното място.

При последвалата контраатака на "нерадзурите" Фикайо Томори не се справи добре с подаването на Маркус Тюрам, при което топката попадна в Хенрих Мхитарян, чийто изстрел бе спасен от Майк Менян.

Малко преди края на първото полувреме, асистентът Павар се прояви и на другия фронт, след като направи ключов шпагат на Леао в наказателното си поле.

Huge tackle from Pavard to deny Leão!!!

I'm sure Pioli will yell at Leão for drifting wide and cutting inside.pic.twitter.com/65DyWKlLU7