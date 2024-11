Интер Маями се спъна в плейофите на МЛС

Интер Маями ще трябва да почака в опит да продължат напред в плейофите на Мейджър Лийг Сокър. Футболистите на Херардо Мартино отстъпиха при визитата си на Атланта Юнайтед с 1:2 във втория мач от осминафиналите.

За победителите голове вкараха Дерик Уилямс и Алехандре Силва, а за отбора от щата Флорида точен бе Ектор Мартинес.

Само преди седмица Лионел Меси, Луис Суарес и компания спечелиха със същия резултат, но в елиминациите на американския футбол се играе до две победи в серията. Решителният трети мач ще бъде на 10 ноември в Маями, а победителят ще си осигури място на четвъртфиналите.

