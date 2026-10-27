Исмаил Картал напусна Фенербахче след загубата от Галатасарай

Исмаил Картал подаде оставка като старши треньор на Фенербахче след загубата с 1:2 от Галатасарай в голямото дерби на турския футбол. Ръководството на клуба потвърди раздялата със специалиста, като уточни, че двете страни са постигнали взаимно съгласие за прекратяване на съвместната си работа.

Kamuoyuna Duyuru https://t.co/OBQus4dmii — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 27, 2026

Решението идва след поражението в понеделник, което допълнително усложни положението на Фенербахче в борбата за челните места в турската Суперлига.

"Г-н Исмаил Картал, който изпълняваше длъжността старши треньор на нашия професионален футболен отбор, уведоми ръководството за решението си да напусне поста, като двете страни се разделиха по взаимно съгласие“, се посочва в официалното съобщение на клуба.

Загубата от Галатасарай беше съпътствана и от напрежение след последния съдийски сигнал. На терена възникнаха сблъсъци, които предизвикаха реакция от ръководствата на двата истанбулски гранда.

От Фенербахче осъдиха случилото се след края на срещата, докато Галатасарай обвини своя съперник в разпространяване на подвеждащи твърдения относно инцидентите.

Събитията след дербито допълнително изостриха обстановката около Фенербахче, който изпитва затруднения да поддържа темпото на основния си конкурент в първенството.

След поражението от Галатасарай отборът заема пето място в класирането на турската Суперлига, като изостава на шест точки от лидера и действащ шампион.

Към момента клубът не е обявил кой ще поеме треньорския пост след напускането на турския специалист.