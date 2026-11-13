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Испания с Ламин Ямал и Микел Оярсабал срещу Англия

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Спорт
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Двамата се завръщат в последния мач на испанците в Лигата на нациите.

Испания с Ламин Ямал и Микел Оярсабал срещу Англия
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Нападателите Ламин Ямал и Микел Оярсабал ще се върнат в националния отбор на Испания по футбол за неделния мач срещу Англия, след като двамата пропуснаха победата с 2:0 срещу Чехия, заяви селекционерът Луис де ла Фуенте.

19-годишният Ямал остана в Барселона, за да се погрижи за контузия в коляното, докато Оярсабал беше в Сан Себастиан, за да присъства на раждането на второто си дете. Де ла Фуенте потвърди, че и двамата ще бъдат част от вечерната тренировъчна сесия на тима днес.

"Ламин се чувства много добре и наистина няма търпение да се присъедини към състава. Микел също. Единият ще дойде към обяд, а другият малко по-късно, но и двамата ще бъдат с нас", каза испанският специалист, цитиран от агенция Ройтерс.

Световният шампион Испания има преднина от три точки пред съперника си Англия в група 3 на лига А от Лигата на нациите и при победа или равенство ще си осигури първото място в крайното класиране. И двата тима вече са сигурни участници в четвъртфиналната фаза през пролетта.

#УЕФА Лига на нациите 2026/27 #Национален отбор на Англия по футбол # Ламин Ямал #Национален отбор на Испания по футбол #Микел Оярсабал

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