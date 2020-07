Италия въвежда 14-дневна карантина за българи

Италия въвежда задължителна 14-дневна карантина за всички хора, които са пребивавали в Румъния и България, обяви здравният министър Роберто Сперанца. Мярката влиза в сила в 00:01 часа на 25 юли 2020 г. Тя е въведена със заповед на Министерството на здравеопазването на Италия от 24 юли 2020 г.

"Току-що подписах нова наредба, която предвижда карантина за граждани, пребивавали в Румъния и България през последните 14 дни. Тази мярка вече е в сила за всички държави извън ЕС и извън Шенген. Вирусът не е победен и продължава да се разпространява. Ето защо все още са необходими предпазливост и внимание". Това заяви министърът на здравеопазването Роберто Сперанса, който се срещна с външния министър Луиджи Ди Майо, за да провери епидемиологичната рамка на международно ниво.

Ho appena firmato un’ordinanza che dispone la quarantena per chi negli ultimi 14 giorni abbia soggiornato in Romania e Bulgaria. Questa misura è già vigente per i Paesi extra Eu ed extra Schengen.

Il virus non è sconfitto e continua a circolare. Occorre ancora grande prudenza.