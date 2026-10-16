Ива Иванова се класира за четвъртфиналите на сингъл на международния тенис турнир в Стара Загора

Ива Иванова се класира за четвъртфиналите на сингъл на международния тенис турнир на клей в Стара Загора с награден фонд 40 хиляди евро.

20-годишната българка победи четвъртата поставена Федерика Урджези (Италия) със 7:5, 7:5 за час и 40 минути.

Иванова навакса ранен брейк пасив в първата част и поведе с 5:3, преди да загуби подаването си и да се наложи да пробива наново при 6:5 в своя полза. Във втората част българката изостана с 4:5, но взе три поредни гейма и затвори срещата.

Следващата съперничка на Иванова ще бъде шестата поставена Ипек Йоз (Турция).

Другата представителка на домакините, играла до момента днес, Беатрис Спасова отстъпи на поставената под номер 2 Луисина Джованини (Аржентина) с 3:6, 0:6.

Водачката в схемата Росица Денчева и Денислава Глушкова започнаха срещите си на сингъл, но се наложи да бъдат прекъснати заради дъжд. Денчева участва в двубой срещу Валерия Артьомова (Русия), докато Глушкова играе срещу Луси Петрузелова (Чехия).

По-късно днес в полуфиналите на надпреварата на двойки се очаква да излязат четири българки. Водачките в схемата Ива Иванова и Аня Станкович (Сърбия) ще се изправят срещу третите поставени румънки Бианка Елена Барбулеску и Диана-Йоана Симионеску, докато българките Алекса Каратанчева и Дария Великова ще играят срещу Виктория Велева и Гала Иванович (Сърбия).