Специално пред БНТ: Ива Михайлова поиска да се включи онлайн в утрешното заседание на съда в Кочани

Ива Михайлова е поискала да участва в делото срещу нея утре в Кочани по видеоконферетна връзка. Очаква се да бъдат разгледани две експертизи, според които насрещно идващият автомобил е навлязъл в лентата на Ива и е причинил катастрофата. Лечението на младата жена в България е започнало, но е възможно да се наложи операция в Израел.

Случаят беше повдигнат от БНТ още през месец май и репортажите ни предизвикаха реакции на президента, правителството, Външното министерство, а депутати от всички парламентарни групи започнаха да наблюдават лично процеса в Кочани.

Ива Михайлова даде интервю за БНТ пред Иво Никодимов.

От три седмици Ива Михайлова е на активно лечение и рехабилитация. На този етап никой не може да прогнозира колко дълго ще продължи този процес.

Ива Михайлова: „За съжаление имам трайни последици, които ми пречат в ежедневието, и в момента се опитваме да ги оправим с докторите тук. Причината е именно липсата на рехабилитация, която ми отказваха месеци наред в Кочани.“ - БНТ: „Ти преди малко каза, че не можеш да седиш по начин, по който иначе си свикнала.“ Ива Михайлова: „Забравям. Между другото, много исках да си кръстосам краката, но не се чувствам комфортно по този начин именно заради гръбнака и затова съм така.“ - БНТ: „И забраниха ли ти да си кръстосваш краката?“ Ива Михайлова: „Да.“ - БНТ: „Какви са прогнозите обаче? Ще се възстановиш ли напълно или следи от тази травма ще останат?“ Ива Михайлова: „То вече има следи и те ще останат. И ми казаха даже, че и с интервенция няма как да се промени изтръпването в крайниците и някои други неща. Ако докторите не се справят тук, ме препращат в Израел.“

Ива казва, че последните месеци в Кочани е била подложена на непрекъснати проверки от страна на полицията.

Ива Михайлова: „По всякакви възможни начини. Както съм казвала, полиция постоянно пред дома ми, обиски вкъщи, дронове. Когато излизам навън някъде, винаги има човек, който ме следи. Дали ще е от полицията или от службите, без значение. Просто винаги има някой.“ - БНТ: „Според теб кога започнаха да те следят така постоянно? Кога започнаха да те наблюдават постоянно? Ти нямаше този проблем в началото на май, когато идвахме при теб.“ Ива Михайлова: „Когато се изявих като българка, тогава вече започна целият тормоз от тяхна страна.“ - БНТ: „Как тогава тръгна от Кочани? Вече забеляза, че непрекъснато те наблюдават, или някой доброжелател ти подсказа, че можеш да тръгнеш, или какво? Как го взе тогава решението?“ Ива Михайлова: „С желанието за свобода, за лечение и за това да съм у дома постигнахме това, което искахме.“ - БНТ: „Сега някой от Република Северна Македония опитва ли се да се свързва с теб? Пишат ли ти нещо? Получаваш ли съобщения от тях?“ Ива Михайлова: „Към момента не. Не получавам.“

Ива иска да продължи да участва в заседанията на делото срещу нея, а не то да бъде гледано в нейно отсъствие.

Ива Михайлова: „Моят адвокат е подал молба аз да мога да участвам онлайн оттук. Така че очакваме да видим дали прокуратурата и съдът ще приемат тази наша молба да се включа и аз онлайн.“

На заседанието утре ще бъдат изслушвани две вещи лица, направили две експертизи, които доказвате, че вината за катастрофата не е на Ива, тъй като насрещно идващия автомобил е навлязъл с над 50 сантиметра в нейната лента и е ударил колата й.