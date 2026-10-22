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КАЗУСЪТ НА ИВА МИХАЙЛОВА ОТ КОЧАНИ

Ива Михайлова ще бъде съдена задочно в Северна Македония

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
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Чете се за: 01:55 мин.
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година катастрофата рмс ива михайлова българия обзор
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Ива Михайлова ще бъде съдена задочно. Това постанови съдът, като прие предложение на Основната прокуратура в Кочани.

„По предложение на Основната прокуратура в Кочани е постановено И. М. – обвинена в „тежки престъпления срещу безопасността на хората и имуществото при движение по пътищата“ – да бъде съдена задочно, тъй като тя не е достъпна за държавните органи. Следващото съдебно заседание е насрочено за 9 ноември 2026 г. в 09:00 ч.“, съобщиха от прокуратурата.

Преди десет дни Михайлова се появи в България, като заяви, че е преминала границата законно. Въпреки това, поради воденото срещу нея съдебно производство, както македонският, така и българският ѝ паспорт са били отнети.

Македонските власти съобщиха, че няма данни тя да е напускала страната. Бягството на Михайлова предизвика дипломатически скандал и силна обществена реакция.

Ива Михайлова, която притежава македонско и българско гражданство, е обвиняема в Република Северна Македония за катастрофа с един загинал. След пристигането ѝ в България на 13 октомври Основният съд в Кочани издаде заповед за ареста ѝ, а македонските власти обявиха национално и международно издирване. Чрез Интерпол - Скопие е отправено искане за арестуването и екстрадирането ѝ.

България потвърди, че е получила искането, но няма да предприема действия за установяване на местонахождението ѝ, като се позова на възможността да откаже екстрадиция на свой гражданин.

#задочен съд #Ива Михайлова #РСМ

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