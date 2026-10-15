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КАЗУСЪТ НА ИВА МИХАЙЛОВА ОТ КОЧАНИ

Християн Мицкоски: Ива Михайлова е била прехвърлена в България по незаконен начин

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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Според Мицкоски, Ива, която трябва да докаже невинността си, ще отговаря пред македонските власти рано или късно

Християн Мицкоски: Ива Михайлова е била прехвърлена в България по незаконен начин
Снимка: EПА/БГНЕС - архив
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Премиерът на РСМ Християн Мицкоски заяви, че българските медии разпространяват абсолютна неистина като твърдят, че Ива Михайлова и адвокатът й са преминали през редовен граничен пункт и че са били поздравени. Това, според Мицкоски, представлява лъжа.

Той твърди, че последният път, когато авдокатът е влязъл в България, е бил на 28-ми септември.

Премиерът в Скопие каза, че Михайлова е била прехвърлена в България по незаконен начин.

Разследваме, допълни Мицкоски, и ще стигнем до знанието как е била отведена.

Според него, както бащата на Ива, така и Ива, която трябва да докаже невинността си, ще отговарят пред македонските власти рано или късно.

Мицкоски заяви още, че съжалява, че политическото ръководство в България се опитва по този начин да покаже политическа мощ, без да осъзнава вредите, които си нанася на международно ниво.

Съжалявам, каза Мицкоски, че вместо да върнат човек с окончателна съдебна присъда обратно тук, за да излежи присъдата, за която е осъден, те го правят звезда.

"И съжалявам, че едно младо момиче, което е прекало по-голямата част от живота и завършила образованието си в родината си Македония, реши да се превърне в това, което днес се представя в Източната ни съседка", коментира още министър-председателят на Република Северна Македония.

#случаят с Ива Михайлова #Република Северна Македония #влизане в България #разследване #Християн Мицкоски

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