Християн Мицкоски: Ива Михайлова е била прехвърлена в България по незаконен начин

Премиерът на РСМ Християн Мицкоски заяви, че българските медии разпространяват абсолютна неистина като твърдят, че Ива Михайлова и адвокатът й са преминали през редовен граничен пункт и че са били поздравени. Това, според Мицкоски, представлява лъжа.

Той твърди, че последният път, когато авдокатът е влязъл в България, е бил на 28-ми септември.

Премиерът в Скопие каза, че Михайлова е била прехвърлена в България по незаконен начин.

Разследваме, допълни Мицкоски, и ще стигнем до знанието как е била отведена.

Според него, както бащата на Ива, така и Ива, която трябва да докаже невинността си, ще отговарят пред македонските власти рано или късно.

Мицкоски заяви още, че съжалява, че политическото ръководство в България се опитва по този начин да покаже политическа мощ, без да осъзнава вредите, които си нанася на международно ниво.

Съжалявам, каза Мицкоски, че вместо да върнат човек с окончателна съдебна присъда обратно тук, за да излежи присъдата, за която е осъден, те го правят звезда.