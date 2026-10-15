Християн Мицкоски: Ива Михайлова е била прехвърлена в България по незаконен начин
Според Мицкоски, Ива, която трябва да докаже невинността си, ще отговаря пред македонските власти рано или късно
Премиерът на РСМ Християн Мицкоски заяви, че българските медии разпространяват абсолютна неистина като твърдят, че Ива Михайлова и адвокатът й са преминали през редовен граничен пункт и че са били поздравени. Това, според Мицкоски, представлява лъжа.
Той твърди, че последният път, когато авдокатът е влязъл в България, е бил на 28-ми септември.
Премиерът в Скопие каза, че Михайлова е била прехвърлена в България по незаконен начин.
Разследваме, допълни Мицкоски, и ще стигнем до знанието как е била отведена.
Според него, както бащата на Ива, така и Ива, която трябва да докаже невинността си, ще отговарят пред македонските власти рано или късно.
Мицкоски заяви още, че съжалява, че политическото ръководство в България се опитва по този начин да покаже политическа мощ, без да осъзнава вредите, които си нанася на международно ниво.
Съжалявам, каза Мицкоски, че вместо да върнат човек с окончателна съдебна присъда обратно тук, за да излежи присъдата, за която е осъден, те го правят звезда.
"И съжалявам, че едно младо момиче, което е прекало по-голямата част от живота и завършила образованието си в родината си Македония, реши да се превърне в това, което днес се представя в Източната ни съседка", коментира още министър-председателят на Република Северна Македония.