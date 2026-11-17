Футболистът на Орландо Сити Антоан Гризман бе обявен за новобранец на годината в Американската мейджър лийг (MLS) за 2026 г.

35-годишният нападател записа 22 участия с 14 попадения и 8 асистенции – най-добрият показател в отбора – след като се присъедини към „Лъвовете“ през юли от Атлетико Мадрид.

Гризман имаше принос към 32,9% от общо 63-те гола на клуба през редовния сезон и помогна на тима да си осигури място в плейофите.

Шампионът от Световното първенство през 2018 г. е първият футболист от Франция, както и първият играч на Орландо Сити, който печели това отличие.

Втори в гласуването остана полузащитникът на Хюстън Динамо Гилерме, а трети се нареди нападателят на Спортинг Канзас Сити Андре Луиз.

Призът „Новобранец на годината“ се определя чрез гласуване от страна на спортно-техническите щабове на клубовете в МЛС, представители на медиите и настоящи футболисти в лигата. Наградата отличава играча с най-голямо влияние, който вече е имал професионален опит, но е направил своя дебют в МЛС през настоящата година.