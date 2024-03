Изкуствен интелект в полза на Тръмп - фалшивите снимки станаха част от предизборната надпревара в САЩ

Доналд Тръмп сред млади, щастливи и усмихнати афроамериканци - такива снимки масово се разпространяват в социалните мрежи, в момент когато предизборната кампания за президентските избори навлезе в решителна фаза. Снимките изглеждат съвсем истински, но не са.

These are fake AI generated images being posted by Trump supporters in an effort to garner support among Black voters. pic.twitter.com/45OL8rx82J