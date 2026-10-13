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Излиза първата илюстрована биография на военния летец капитан Димитър Списаревски

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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излиза първата илюстрована биография военния летец капитан димитър списаревски
Снимка: БТА
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Книга, посветена на капитан Димитър Списаревски, ще бъде издадена за празника на българската авиация и Военновъздушните сили - 16 октомври. „Списаревски. Живот в служба на България“ е първата илюстрована биография на емблематичния български военен летец, съобщават от издателство „Българска история“.

Книгата е дело на полк. проф. д.н. Димитър Недялков – военен летец изтребител, авиоексперт, учен и преподавател, автор на редица изследвания върху историята на българската военна авиация. Излиза в годината, в която се навършват 110 години от рождението на Димитър Списаревски.

Българският летец е роден в Добрич на 19 юли 1916 г., броени седмици преди българските войски да освободят града от румънска окупация. Той загива едва 27-годишен над София на 20 декември 1943 г. – в първия и последен въздушен бой в живота си.

Изданието проследява целия жизнен път на Списаревски: детството в Добрич и Белоградчик, спортните занимания, годините във Военното на Негово Величество училище, обучението в изтребителната школа във Вернойхен в Германия, службата по българските летища и последните му дни, отбелязват от „Българска история“. Допълват, че успоредно с личната съдба книгата представя и развитието на българските Въздушни войски между двете световни войни – превръщането им в самостоятелен род войска, превъоръжаването и първите сблъсъци в небето.

„Защо сега и защо отново Списаревски? Колкото и актуален да е този въпрос, всъщност за него като личност никога няма да има достатъчно написано“, пише авторът в предговора.

Томът е в голям албумен формат, включващ над 150 фотографии – портрети, документи, самолети и кадри от летищата – в голямата си част произхождат от личния архив на автора и се публикуват за първи път.

#военен летец #първа илюстрована биография #капитан Димитър Списаревски

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