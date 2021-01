Изненада: Дъщерята на Тръмп обяви годеж в последния ден от управлението на баща си

Дъщерята на Доналд Тръмп - Тифани, хвърли истинска бомба в последния ден от властта на баща си в Белия дом. Тя обяви, че е сгодена за дългогодишния си партньор, милиардерът Майкъл Булос.

27-годишната Тифани сподели щастливата новина в социалните мрежи.

"За мен беше чест да отпразнувам много важни събития, исторически поводи и да създам спомени със семейството си тук, в Белия дом, но не по-специални от годежа ми с невероятния ми годеник Майкъл!", написа тя, споделяйки снимка на двамата, прегърнати и щастливи в Белия дом.

Тифани не сподели кога или къде се е състояло предложението, но добави, че се чувства благословена и развълнувана от следващата глава в живота й.

It has been an honor to celebrate many milestones, historic occasions and create memories with my family here at the White House, none more special than my engagement to my amazing fiancé @MichaelZBoulos!Feeling blessed and excited for the next chapter! ️ pic.twitter.com/XeoSceoH8N