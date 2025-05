На фокус: Руска религиозна мрежа за информационно влияние действа у нас

Организации, свързани с руската православна църква, правят опит да повлияят на обществения дебат у нас за въвеждането на религията като задължителен предмет в училище. Става въпрос за руска международна информационна мрежа, която от години разпространява дезинформация и пропаганда в полза на Москва.

От няколко месеца популярност набира сайтът Съюз на православните журналисти. Той е анонимен, няма посочен адрес на организация, нито членове. Статиите са без автор, но организацията има силно медийно присъствие в повечето социални платформи. Създава се голям обем оригинално съдържание на български език, което показва, че в проекта се влагат значителни средства.

Сайтът всъщност е част от медийната структура на проруската Украинска православна църква, която е директно подчинена на Московската патриаршия. Зад сайта-майка на българското издание стоят хора, които неправителствената организация "Миротворец" е определила като "разпространяващи кремълска пропаганда" и участващи в дейности, нарушаващи териториалния суверенитет на Украйна.

Ясна информация за реалната собственост на сайта липсва в българското издание за читателите и дарителите.

Сайтът се появява на български език месеци след кончината на патриарх Неофит, който заклейми нахлуването на Русия в Украйна.

Темите, които българското издание приоритетно отразява, включват въвеждането в училище на предмета "Добродетели и религия", еднополовите бракове, джендър идеологията, Денят на победата, установяването на "традиционните ценности" в обществото, подкрепа за позицията на проруската украинска църква в спора ѝ с независимата от Москва църква на Украйна.

Открито се защитава позицията на руската държава спрямо Украйна. Публикуват се преводни статии от руски медии.

В Ютуб канала на СПЖ серия от интервюта за изданието прави възпитател от Софийската духовна семинария.

Сайтът призовава за дарения в евро. В българския Търговски регистър липсва регистрирано юридическо лице, Съюз на православните журналисти.

Къде отиват парите на дарителите тогава?

В единия ъгъл на формата има абревиатура - TOJ LTD.

Това е абревиатурата на Team of the Orthodox Journalists (TOJ) Ltd. Компания, регистрирана в офшорната зона Кипър през 2024 г.

TOJ LTD е новото официално име на UOJ - Union of orthodox journalists, чийто сайт е забранен в Украйна. В социалните мрежи двете названия се използват взаимнозаменяемо.

Това е адресът на който е регистрирана компанията TOJ LTD - CHaralampou Mouskou, 20, ABC BUSINESS CENTER, Floor 1, Flat/Office 106 8010, Pafos, Cyprus

На същия адрес е регистрирана и компания, която е санкционирана от САЩ за участие в международна мрежа за продажба на оръжие.

Самият бизнес център според Гугъл мапс е с множество руски знамена по фасадата. За това свидетелстват и отзиви на посетители.

Начело на кипърската компания майка на българския сайт са управителят Анна Пидубна и секретарят Алексей Зошчук.

Според неправителствената организация "Миротворец" Алексей Зошчук и Анна Пидубна разпространяват прокремълска пропаганда.

В разследване на украински журналисти по повод опитите на руската държава да влияе на украинската автокефална църква са направени следните изводи:

"Руската енория в Кипър е превърната в убежище за свещениците от Украинската православна църква - УПЦ, избягали от Украйна, включително и за действителното ръководство на медийната корпорация Съюз на православните журналисти, действаща в интерес на УПЦ. В същото време те продължават да прославят Русия и окупаторите".

Православната църква в Украйна се обяви за независима от Руската патриаршия и това бе признато през 2019 година от Вселенския патриарх Вартоломей. Украинската православна църква е проруското крило, което отказва да признае автокефалията (отделянето от Русия) на действащата Православната църква на Украйна.

Според украинските и западните служби за сигурност, този проруски клон на православната църква е пряко свързан с Кремъл и руската разузнавателна агенция ФСБ, поддържайки тясното сътрудничество между църквата и държавата в Русия.

Търговската марка на Team of the orthodox journalists е запазена в края на 2024 от адвокат Андрей Тихонов. Той е бил част от руския националистически проект „Спутник и Погром“.

Българският сайт е направен по шаблон като част от по-голямата международна мрежа религиозни проруски сайтове.

На сайта на Съюза на православните журналисти се казва, че организацията е създадена, за да противостои на решението на украинските власти да имат църква, независима от Москва:

"Международен медиен проект, насочен към създаването на уникална платформа, обединяваща православните хора по целия свят".

"СПЖ е бил създаден през 2014 г. на фона на църковно-политическата криза в Украйна, когато православната общност се оказа под натиск и в конфликт с властите. Започнахме дейността си в условия, в които беше необходимо сами да формираме лидери на мнение в православната среда – такива, които могат да дадат обективна оценка на актуалните събития и да насочат общественото съзнание към търсене на истината".

Защо подобен проруски религиозен сайт започва да функционира на български език за българска публика сега?

Съюзът на православните журналисти функционира на руски език повече от 10 години. На български език се появява едва миналата година - месеци след избора на новия патриарх и на фона на все по-разгорещени дебати по темата за религията при възпитанието на децата, която влезе в дневния ред на църквата и обществото.

Руската държава открито използва религията за пропаганда.

снимка 168 часа

На 17 май в столицата се проведе шествие в подкрепа на въвеждането на задължителен предмет „Добродетели и религия в училище“. Организатори бяха различни организации, известни с проруските си позиции.

На много от снимките от събитието се виждаха руски военни православни знамена, които бяха държани от деца на не повече от 14-15 години. Тези знамена се използват от руските военни по време на агресията в Украйна.

Съюзът на православните журналисти отрази обширно шествието, а във фейсбук страницата им могат да бъдат открити много снимки именно на тези военни знамена.

Разследването е направено в сътрудничество с гражданската организация BG Еlves.