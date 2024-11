Извънредно заседание на ЕП за 1000 дни от началото на войната в Украйна

Европейският парламент ще заседава извънредно на 19 ноември, за да отбележи 1000 дни от началото на руската агресия в Украйна. Това съобщи председателят на ЕП Роберта Мецола в социалната мрежа Екс.

В заседанието, чрез видеовръзка, се очаква да се включи и Володимир Зеленски.

Европа ще подкрепя Украйна толкова дълго, колкото е необходимо, написа Мецола.

For as long as it takes



Proud to announce a @Europarl_EN extraordinary Plenary Session on Tuesday 19 November, to mark 1000 days of the bravery and courage of the people of Ukraine.



President @ZelenskyyUa will join us for a special address from Ukraine.#SlavaUkraini