Изящен дизайн. Или не съвсем

Сезонът върви с пълна сила. Някои ще кажат – ама паузата за националните отбори е прекалено дълга. Факт. Ако харесвате или предпочитате клубните отбори, три седмици без техните изяви действително изглежда като прекалено дълъг период, в който всичко е застинало. Макар че докато текат мачовете от Лигата на Нациите, си имаме тема, която като нищо ще се превърне в основна за доста дълго време напред – потенциалното огромно наказание на Манчестър Сити. Но да оставим драмите и премеждията на „гражданите“ за миг настрана.

Ако ви липсва прекалено много клубния футбол, то нека направим една импровизирана класация и оценяване на екипите на някои тимове. Все пак – изминаха достатъчно мачове от август насам, за да можем вече да започнем да категоризираме как изглеждат някои отбори от чисто естетическата страна на нещата.

Радост за окото и сетивата!

Започваме с Барселона. Съставът на Ханзи Флик се забавлява с пълна мощ и бележи толкова често, че конкуренцията на каталунците с право е доста притеснена как би изглеждало класирането в края на сезона. Съвсем на другия полюс обаче е екипът на лидра в испанското първенството. Класическата фланелка за домакинските мачове със синьо-червеното райе е получила толкова допълнителни нюанси, че човек би си казал, че екипът на Барса прилича на телевизор, чийто сигнал е развален и просто се виждат ивици вместо ясна картина. Жалко. Ще използваме десетобалната скала. 4 от 10. Специалният екип на Байерн Мюнхен в чест на Октоберфест. Дали ходът на баварците с пускане на пазара на подобна тениска е израз на достойно и непоколебимо спазване на дългогодишна традиция или е явен опит да се комерсиализира допълнително всичко, свързано с клуба, печелейки още повече пари от и без това достатъчно изцедените финасново привърженици? Вероятно и двете. Но екипът е очарователен. С доста екстравагантен флоран дизайн, който кара хората да се замислят, дали пък Байерн не трябва да носи този екип не само през октомври. 9 от 10.

Резервеният екип на Рома. Красота. Абсолютна красота, придъжащата се към италианските неписани закони в модата. Да се измисли достатъчно отличителен дизайн за гостуваща фланелка, е трудна задача. Този екип се откроява и веднага се забелязва на кой отбор принадлежи. Всяка подробност е точно на мястото си. Превъзходно. Двойна лента на гърдите и леко кремав фон, благодарение на който ярките вторични цветове не изглеждат прекалено дразнещи и остри. Ако от това зависеше Скудетото, то Рома със сигурност има преднина пред останалите. 10 от 10.

Домакинският екип на Реал Мадрид. Не си мислете, че само Барселона е далеч от модното съвършенство през този сезон. Има едно известно интервю на Хю Грант в “The Tonight Show” след един популярен инцидент на Сънсет Булевард в средата на 90-те, когато Джей Лено задава въпроса: „Какво си мислеше, по дяволите?!“. Може би някой трябва да отправи същата питанка и към отдела на Реал Мадрид, отговорен за екипите. Неразгадаемо е защо върху раменете на играчите се появиха розови ленти. Да, имало е експерименти и със златни ивици в миналото. Една от най-разпознавемите фланелки в света в момента се опитва да изневери на самата себе си. 3 от 10.

Като сме започнали със забележките по отношение на стайлинга, да отправим критика и към Челси. Титулярният екип на „сините“ от Лондон не впечатлява, меко казано. Резервеният екип също е далеч от това, което може би искат запалянковците. Парадоксално или не, третата екипировка обаче е право в целта. Има леко намигане към един от класическите им екипи от 90-те години, което веднага събужда носталгичните чувства у феновете. Чисто, с небрежна червени линия през бялата флаленка, които отделят емблемата на клуба от логото на спортния концерн, отговорен за създаването на тениската. 8 от 10.

Гостуващият екип на Бока Хуниорс. Няма да анализираме само отбори от Европа, я! Титулярната фланелка на аржентинския клуб е толкова популярна, че трябва да се положат неистови усилия, за да започне да изглежда зле. При гостуващата екипировка нещата са по-различни, но през този сезон Бока са ударили точно в десетката. Сега екипът им представлява препратка към ранните години на клуба и по-конкретно към първата фланелка, носена някога от футболистите още през далечната 1905 година, състоящ се от плътно подредени ивици, само че сега е добавена и лента в средата. Някои биха казали, че това е циничен опит да се откроява още повече спонсорът им, но малко по-идеалистичният поглед би бил, че това е вариантът, чрез който се свързват магически домакинския с гостуващия екип. Поздравления и 8 от 10.

Приключваме с Лионел Меси и третия екип на Интер Маями. Понякога рекламата не е сполучлива, какво остава за текста, който я придружава. Една от огромните спортни марки гордо заявява за тази фланелка: „Вдъхновена от жизнената енергия на града“, отличаваща се с „забележителен принт по цялата повърхност, който напомня за атмосферата на стадиона“. Спорно е доколко този принт изобщо може да бъде прочетен, тъй като е прекалено блед, но бялата фланелка с розово и тюркоазено наистината напомнят за Маями и неговите вили на брега, които се виждат в лъскавите документални филми. Живущите в по-мрачните и опасни квартали едва ли биха били напълно съгласни с подобен образ на Маями в наши дни, ала нейсе. 7 от 10.