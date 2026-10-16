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Джани Инфантино: Футболът е за всички, навсякъде

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Спорт
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Президентът на ФИФА призова за единство и се извини за грешките си.

Джани Инфантино
Снимка: БТА
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Президентът на ФИФА Джани Инфантино се е извинил за грешките, които организацията е допуснала при планирането на проекта FIFA Forward Enterprise. По време на заседание на Съветът на ФИФА в Цюрих той също е призовал за единство и заявил, че „футболът е за всички, навсякъде“.

През юли беше разкрито, че Инфантино иска да създаде компания, която да контролира основните мъжки и женски състезания на организацията. Той вярваше, че създаването на FIFA Forward Enterprise ще увеличи приходите за асоциациите-членки на ФИФА и ще допринесе за развитието на футбола в световен мащаб. ФИФА заяви, че тази схема би могла да набере 4,2 милиарда долара. Инициативата беше широко критикувана и осъдена от длъжностни лица, федерации и други организации, след което Инфантино се отказа от идеята.

Съветът на ФИФА реши да създаде работна група, която да проучи задълбочено системата за управление на организацията. Те ще включва представители на различни конфедерации.

Комисията по социална отговорност на ФИФА ще разгледа и въпроси, свързани с организацията и присъждането на Наградата за мир на ФИФА. Федерацията обяви учредяването на наградата на 5 ноември 2025-а. ФИФА обяви, че тя ще се връчва ежегодно на лица, които чрез своята непоколебима отдаденост и изключителни действия са помогнали за обединяването на хората за мир.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп беше първият носител на наградата.

Юридическият комитет на ФИФА ще преразгледа дисциплинарните процедури след инцидента с нападателя на американския национален отбор Фоларин Балогун по време на Световното първенство през лятото. Резултатите от прегледа ще бъдат представени на следващото заседание на Съвета през месец декември.

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