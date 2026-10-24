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Джани Инфантино: Имам много, много голяма подкрепа

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Спорт
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Президентът на ФИФА вярва, че преобладаващото мнозинство от световния футбол стои зад гърба му.

Доналд Тръмп, Джани Инфантино
Снимка: БТА
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Президентът на ФИФА Джани Инфантино заяви категорично, че зад гърба му стои „огромното, преобладаващо мнозинство“ от световния футбол. С усмивка той отхвърли въпросите дали е обмислял да подаде оставка след скандала около провалената сделка за търговските права на световната централа.

В рядко свое интервю пред BBC Sport, Инфантино показа решителен тон относно позицията си след спорното предложение Fifa Forward Enterprise (FFE). Той отбеляза, че не винаги е лесно различни гледни точки да бъдат събрани „под един покрив“.

„Няма нищо лошо в това да не сме на едно мнение. Виждаме го всеки ден в толкова много страни по света. Напълно нормално е да имаме несъгласия и различни гледни точки, но след това трябва да можем да продължим напред“, заяви той.

Преди едва два месеца Инфантино бе изправен пред засилващ се натиск да се оттегли от поста, който заема от 2016 г. Ръководителите на УЕФА, Азиатската футболна конфедерация (AFC) и КОНКАКАФ подписаха съвместно писмо, в което обвиниха президента на ФИФА в предателство на доверието чрез „измама“.

Миналата седмица УЕФА поиска ФИФА да публикува всички ключови документи, свързани с FFE, до 2 ноември. Генералният секретар на УЕФА Теодор Теодоридис заяви, че световната централа така и не е отговорила на поредица от фундаментални въпроси.

Проектът FFE, който Инфантино бе принуден да отмени само броени дни след представянето му, предвиждаше част от търговските права на световната футболна централа да бъдат прехвърлени на частна инвестиционна компания.

След изпращането на критичното писмо Инфантино предприе активна обиколка по света, като посети Мароко, Доминиканската република, Кабо Верде и Япония. Благодарение на тези срещи той успя да консолидира подкрепата си до такава степен, че преизбирането му за четвърти мандат начело на ФИФА през следващата година вече изглежда почти неизбежно.

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